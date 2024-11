In un'intervista a Tuttosport, Giorgio Perinetti ripercorre parte della sua carriera passata e ricorda anche un paio di colpi sfumati, tra cui un ex interista, quando era al Napoli.

"Se ripenso a Weah mi mangio ancora le mani. Lo avevo visto giocare nel Monaco quando ero al Napoli. Volevo portarlo in Italia, la cifra poi era abbordabile. Purtroppo, però la scelta tecnica sull’attaccante quell’anno non era condivisa e la trattativa non si concluse. Non sono riuscito a far prevalere la mia idea sul resto dell’area tecnica. Weah a quel punto andò al Psg e noi virammo su Fonseca, dopo un mio tentativo di prendere Bergkamp (c’era già un precontratto firmato), ma poi fu il giocatore a tirarsi indietro per paura di non giocare abbastanza. La beffa fu che Fonseca all’esordio in Coppa Uefa fece cinque gol al Valencia, ma al secondo turno ci capitò il Psg che passò al San Paolo con la doppietta di Weah. Il calcio è incredibile…".