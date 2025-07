Thiago Ribeiro ricorda la sua esperienza in Sardegna con la maglia del Cagliari durante l'intervusta concessa a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti vecchi compagni nominati dal brasiliano c'è anche l'ex interista Radja Nainggolan, particolarmente attivo anche fuori dal campo: "Passavo tantissimo tempo con Nené e Danilo Avelar: durante i giorni liberi facevamo il churrasco (grigliata, ndr). E poi Nainggolan, un grandissimo festaiolo. Con lui siamo andati in discoteca, portavamo anche tutta la squadra. Chiaramente nei giorni in cui non dovevamo allenarci il giorno dopo. La professionalità, in quello spogliatoio, non è mai mancata. Però i falò in spiaggia, le cene, i brindisi, la musica e la fiesta non mancavano mai. Mi sono divertito un mondo".