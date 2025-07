Intervistato dal portale Hot Sport, il centrocampista dell'Atalanta, Lazar Samardzić, è tornato a parlare del mancato trasferimento dall'Udinese all'Inter di qualche anni fa. "Ero molto vicino. L’accordo era praticamente concluso, ma solo verbalmente, e aspettavamo solo i dettagli finali del contratto. Alla fine, quei dettagli si sono rivelati cruciali, perché non erano conformi all’accordo. Abbiamo dovuto annullare… Non voglio entrare nei dettagli, ma posso dire che a volte le cose non accadono per un motivo. Ora è il passato! Ora la mia attenzione è concentrata al 100% sull’Atalanta e sulla Serbia".