L'Inter ha trovato l'accordo con il Villarreal per la cessione a titolo definitivo di Tajon Buchanan. Dopo l'acquisto dal Bruges a 7,3 milioni di euro, il club nerazzurro - stando alle indiscrezioni - dovrebbe incassare 9 milioni di euro circa, mantenendo anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Basandosi su questi dati, la redazione di Calcio e Finanza calcola l'impatto a bilancio dei conti del Biscione e la plusvalenza che verrà generata dall'operazione.

Si parte dai dati ufficiali di bilancio che parlano di un valore netto di TJ che al 30 giugno 2024 era poco più di 6,5 milioni di euro, sceso poi a 4,9 milioni di euro circa. La plusvalenza sui conti 2025/26 sarà a 4,1 milioni di euro (se la cessione verrà confermata a 9 milioni).

"Per valutare l’effetto complessivo sul bilancio 2025/26 - spiega CF -, dobbiamo aggiungere anche il risparmio sulla quota ammortamento del calciatore e sullo stipendio – per un totale di circa 3 milioni di euro – e sottrarre quanto incassato dall’Inter nel 2024/25 per il prestito al Villarreal (1 milione di euro)". La conclusione porta ad un effetto positivo pari a 6,1 milioni di euro.