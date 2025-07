Ieri, Aleksandar Stankovic è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Bruges che lo ha prelevato dall'Inter a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Concedendo al club milanese una clausola di riacquisto da esercitare nei prossimi due anni (23 milioni di euro 2026, 25 nel 2027). "Sono un centrocampista centrale a cui piace giocare con la palla tra i piedi e aiutare i miei compagni - le prime parole del figlio d'arte ai canali ufficiali del club belga -. Quando scendo in campo do tutto per conquistare i tre punti, questa è la mia mentalità. Non ci ho impiegato tanto a scegliere questo club. L'ho fatto sin dal primo giorno, quando mi hanno illustrato il progetto e mi hanno spiegato quanto credessero in me. Sono davvero felice di essere qui e di far parte di questo gruppo".