Tajon Buchanan è pronto a tornare al Villarreal dopo la positiva avventura in prestito nella passata stagione. Ormai è tutto fatto per il trasferimento del canadese, pronto a lasciare l'Inter a titolo definitivo: il club nerazzurro incasserà 9 milioni di euro dalla sua cessione, conservando il 20% della futura rivendita. I due club, come riporta Fabrizio Romano su X, sono ormai alle fasi burocratiche: i documenti sono in fase di preparazione. Nel weekend TJ sosterrà le visite mediche.

