Dopo le parole dell'allenatore Runjaic, anche il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani, è stato interpellato a proposito del futuro dell'ex Inter, Alexis Sanchez. "Con Sanchez non avremo mai problemi. Tra noi c'è un rapporto straordinario. Stiamo cercando la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte, con il massimo rispetto per lui. La sua permanenza o meno dipenderà dalle condizioni che si verranno a creare. Nessuno qui dimenticherà mai quello che ha fatto per questa maglia, e sarà sempre rispettato. Come ho detto, il nostro obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi lui, noi e anche i tifosi. C’è un rapporto speciale tra lui e la proprietà" ha riportato Tutto Udinese.