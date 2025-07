Resta ancora da definire il futuro sportivo di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, per il quale nelle ultime ore sono stati effettuati sondaggi di Ajax e Udinese. Sulle tracce del giocatore, reduce dalla stagione in prestito all'Empoli, ci sono sempre Cagliari e Fiorentina, che hanno messo la situazione in standby. Occhio, infine, al Parma, interessato al profilo del ragazzo con o senza Giovanni Leoni nella trattativa con il club nerazzurro, attualmente concentrato su Ademola Lookman come priorità del suo mercato. Lo riferisce Sportitalia.