In uscita dall'Inter dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, Mehdi Taremi continua ad attirare l'interesse di diversi club in giro per il mondo. Dopo le voci turche e le sirene inglesi, l'attaccante ex Porto sarebbe finito mirino del Botafogo, come svelato da alcune fonti in queste ore. Un'indiscrezione giornalistica confermata da Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano molto vicino al calciatore: il piano del Fogão è ottenere prima l'accordo con Taremi, per poi intavolare una trattativa con l'Inter. Con la consapevolezza che la priorità del ragazzo resta sempre quella di rimanere in Europa.

In Brasile, citando l'anticipazione di "Canal do TF", ESPN si spinge più in là parlando di 'ottimismo' del Botafogo rispetto all'accordo, nonostante l'alto ingaggio che Taremi percepisce in nerazzurro. Resta riserbo sulle cifre.