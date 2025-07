L'Inter U23 nata ufficialmente ieri seguirà gli stessi principi di gioco e modulo della prima squadra di Cristian Chivu. Ne scrive oggi Tuttosport, sottolineando (come già noto) che la squadra sarà affidata a Stefano Vecchi e giocherà in casa all'U-Power Stadium.

Voluto fortemente da Beppe Marotta, il progetto verrà arricchito con nuovi arrivi. Già preso Prestia in difesa, è fatta anche per Cinquegrano, ex Sassuolo, mentre in attacco dovrebbe arrivare Stuckler, punta del 2004 della Cremonese ma lo scorso anno in C alla Giana Erminio (16 reti in stagione).

Domenica 27 primo test a Trento contro la formazione locale, il 3 agosto quello contro la prima squadra nerazzurra.