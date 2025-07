Dal Canada arrivano ulteriori dettagli rispetto all'affare fatto per il passaggio a titolo definitivo di Tajon Buchanan dall'Inter al Villarreal. Come conferma TSN Sports, ieri le parti hanno aggiunto un accordo economico sui 10 milioni di dollari, con i nerazzurri che si sono garantiti il 20% della cifra dell'eventuale futura rivendita. La trattativa, agli step finali, aspetta solo di essere concretizzata dopo il viaggio in Spagna dell'ex Bruges, che domenica si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di siglare un nuovo contratto con il club lo aveva ingaggiato in prestito lo scorso febbraio.