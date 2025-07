Intervistato da Il Mattino nel corso del Giffoni Film Festival, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato anche di Inter, che da qualche giorno sta inseguendo Ademola Lookman dell'Atalanta:

"Tendenzialmente chi è andato via dall'Atalanta ha sempre fatto un po' di fatica. Fatta la premessa, può essere un acquisto utile per l'Inter e spero vesta la maglia nerazzurra. Ma poi dovresti cambiare sistema di gioco, non puoi lasciare fuori Lautaro o Thuram", l'analisi dell'opinionista.