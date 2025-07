Andrea Pinamonti non mette la mano sul fuoco rispetto a una sua permanenza al Sassuolo, ma promette il massimo impegno al club che lo ha riaccolto dopo la stagione vissuta in prestito al Genoa: "Ambisco al massimo, poi fino a quando sarò qua darà tutto per la maglia come ho sempre fatto, anche nei momenti difficili - le parole dell'ex attaccante dell'Inter a Sky Sport -. Manca ancora un mese e qualche giorno alla fine del mercato e non so cosa succederà. Sono contento del percorso che ho fatto finora, voglio migliorarmi sempre superando i miei limiti. Voglio essere continuo per tutti i novanta minuti di una partita, una cosa non facile specialmente se giochi in una squadra che gioca prevalentemente sulla difensiva".

Parlando del suo passato di stellina dell'Inter Primavera, l'Arciere di Cles ha fatto una precisazione: "Quando uno è giovane ha solo bisogno di divertirsi, di essere spensierato. Io fortunatamente non ho mai sentito pressione per le etichette che mi avevano appiccato addosso, però sicuramente la gente si aspettava di più per le cose che sono state create su di me. Si è creato un personaggio, io non potevo farci niente. Io sono contento della carriera che ho fatto, tutti gli step che ho fatto mi sono serviti per arrivare dove sono adesso. Ho fatto tre anni in doppia cifra a livello di gol, non è una cosa scontata. Sono contento di questo".