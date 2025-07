Ospite del 'Giffoni Film Festival', l'arbitro Fabio Maresca ha parlato così della possibile introduzione nei campionati top del 'VAR a chiamata', ovvero l'opportunità per le panchine di richiamare i direttori di gara al monitor per valutare un episodio controverso: "Non so se sia giusto o meno a livello di tempistiche, è difficile dare una risposta - le sue parole raccolte da Sky Sport -. C'è da precisare una cosa: anche ora tutti gli episodi oggetto di controllo da parte del VAR vengono analizzati, al di là del fatto che un allenatore possa attivare il processo. Se questo strumento potrà dare più serenità alle squadre, noi non ci tireremo indietro e faremo la nostra corsetta di 30-40 metri al monitor. Non sarà un problema da parte nostra, se il calcio come movimento deciderà che sarà questo il percorso. Ora vedremo come va la sperimentazione in Serie C".