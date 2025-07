Il Botafogo fa sul serio per Medhi Taremi, giocatore in uscita dall'Inter dopo una stagione a dir poco deludente. Secondo quanto risulta a Globo Esporte, i brasiliani, consapevoli del desiderio dell'attaccante iraniano di continuare a giocare in Europa, sono pronti a mettere sul piatto un progetto sportivo ambizioso e uno stipendio all'altezza (inferiore a quello che percepisce a Milano) per convincerlo trasferirsi alla corte di Davide Ancelotti, dove diventerebbe uno degli uomini di punta.

Internamente al club, secondo GE, l'accordo è visto come difficile ma questa sensazione non scalfisce l'ottimismo rispetto al fatto che il Fogao possa far cambiare idea all'ex Porto. Dal canto suo, i nerazzurri restano spettatori interessati di una trattativa che i colleghi definiscono 'senza intoppi'.