Sono sempre i nomi di Lookman e Leoni i tasselli che mancano all'Inter per completare il mosaico estivo. Secondo il Corriere dello Sport il fronte è doppio, ma le tempistiche sono diverse. Prima si chiude il nigeriano, poi ci si dedicherà al difensore.

Ma i segnali, anche per Lookman, non sono quelli di una soluzione rapida. L'Atalanta resta rigida nella richiesta di 50 milioni e sulla formula senza prestito e obbligo di riscatto, bensì con una cessione definitiva e immediata. Il prossimo passo arriverà presumibilmente settimana prossima, anche se Oaktree non ha ancora autorizzato il rilancio. Nel frattempo continua il lavoro ai fianchi dell'entourage sul club bergamasco. Da capire se, una volta smaltito il problema attuale al polpaccio, il giocatore forzerà la mano oppure no.