Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli commenta così i temi di mercato dell'estate:

Inter, avrebbe venduto Pio Esposito per 50 mln?

"Si tende sempre a enfatizzare, ha un valore sì, ha la giovane età dalla sua parte, ma si parla di cifre esorbitanti dopo qualche partita. Serve equilibrio. Se l'Inter rifiuta anche 10 mln, che sono cifre importanti, è perché crede nel ragazzo. C'è un ringiovanimento della rosa, giusto dopo che finisce un ciclo, per me Pio Esposito per questo è da Inter. Un club come l'Inter ci sta che rifiuti delle offerte importanti. Se vuole costruire qualcosa d'importante, deve ripartire dalle basi in cui crede. Ha davanti Lautaro, Thuram, se non gioca con continuità ma ci può stare in un percorso di crescita".

Con l'arrivo di Lookman potrebbe partire anche Thuram...

"Credo che in questo caso molto si basa sulle offerte. Se arriva un'offerta giusta anche per Calhanoglu parte, e l'Inter non trattiene nessuno. Ma deve essere un'offerta congrua. Non può fare 60 partite, di sicuro. Ha parlato di speculazioni sul suo conto, vuole rimanere e vincere, ma vedremo. Il calcio non mi sorprende più di nulla. Per me vuole cambiare aria, ma ci devono essere determinate condizioni. Ci può stare che voglia tornare vicino casa".