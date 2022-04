Per parlare del derby di stasera e di quello virtuale in chiave scudetto, la Gazzetta dello Sport ha contattato Pato, ex attaccante rossonero.

Quali ricordi ha di quel derby del 2011, fondamentale per lo scudetto?

"Allora non capivo l’importanza, volevo solo andare a casa e stare tranquillo. Adesso sarebbe diverso. Il derby dà sensazioni inspiegabili e tanto orgoglio".