L’Inter con Conte era più solida, mentre con Inzaghi è più spettacolare. È d’accordo?

"Conte ha dovuto trasmettere una mentalità vincente perché dopo Mourinho nessuno aveva più vinto il campionato. Neppure Mancini e Spalletti. Antonio ha dato solidità difensiva e a volte con lui la squadra era più compatta: non è che non giocasse bene, ma la sua priorità era non subire gol per trasmettere convinzione ai singoli tramite i risultati. Le formazioni di Inzaghi, invece, esprimono un calcio più verticale e vanno dirette ad attaccare la porta con tanti uomini che si inseriscono. Lo stesso modulo i due allenatori lo interpretano diversamente".



A livello di rosa era più forte l’Inter di Conte o quella attuale?

"Prima di rispondere bisogna fare una sottolineatura: quando Conte ha preso l’Inter, l’organico non era forte come quando l’ha lasciato perché è stato lui con il suo lavoro a migliorare i singoli. Ciò premesso, se prendiamo la squadra del finale della scorsa stagione e quella attuale, è innegabile che Lukaku, Hakimi e l’ultimo Eriksen abbiano qualcosa in più di Dzeko, Dumfries e Calhanoglu. In particolare i primi due. Altrimenti cedendoli, l’Inter non avrebbe fatto un attivo di mercato di oltre 100 milioni".



È mancato Correa, chiamato a dare qualcosa in più rispetto al Pinamonti del 2020-21.

"Joaquin è stato bloccato dagli infortuni, ma sarà l’arma in più per questo finale".



Chi ha il calendario migliore tra Inter e Milan?

"Sembrerebbe l’Inter, anche se affronterà squadre in corsa per la salvezza che tireranno fuori tutto. Il valore delle avversarie del Milan è superiore, ma i rossoneri giocano meglio con le formazioni che non si chiudono. Contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo potrebbero trovarsi bene".