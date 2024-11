Nelle pagelle di Tuttosport dedicate a Italia-Francia non si salvano nemmeno i giocatori nerazzurri. Tra i giocatori che escono con un 5,5 c'è infatti anche Alessandro Bastoni: non ha sulla coscienza errori difensivi specifici, ma latita nel suo consueto apporto alla manovra offensiva.

Stesso voto anche per Frattesi, che manda in tilt la difesa della Francia nell'azione del gol di Cambiaso, ma alla distanza evapora. Voto 5,5 anche per Barella, sovrastato dagli avversari. Si salva con la sufficienza Dimarco, 6, grazie all'assist per il gol azzurro.

Tanti i 5 che piovono per gli altri giocatori della nazionale italiana, tra cui quello a Spalletti. In particolare sotto accusa è il lavoro sulle palle inattive.

Nella Francia 6,5 a Thuram, la cui presenza è motivo di preoccupazione. Guadagna la punizione del 3-1 dei transalpini.