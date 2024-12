Le pagelle di Inter-Como su Tuttosport inquadrano una partita comunque positiva per i nerazzurri, per la vittoria finale e anche per alcune singole prestazioni. Sommer chiude con un 6,5 grazie alla gran parata su Nico Paz al 61'. Stesso voto per Bisseck, sul pezzo nonostante il giallo (De Vrij subentra e prende un 6). Sufficiente Bastoni, meno decisivo nel nuovo ruolo rispetto al solito, mentre Carlos Augusto merita un 7 grazie al gol e a quello che evita nella propria area anticipando Goldaniga.

A centrocampo solo 6 per Dumfries e Barella, così come per il subentrato Zielinski. Sale al 6,5 Calhanoglu che pennella un assist da corner. Maluccio, nel giudizio di Tuttosport, sia Mkhitaryan che perde diversi palloni, sia Dimarco "orfano" di Bastoni sulla stessa fascia e meno cercato del solito. "Ng" per Frattesi e Buchanan.

Davanti 7,5 a Thuram, autore di un golazo. Insufficienza a Lautaro, 5,5, una versione sbiadita dell'argentino. Non giudicabile Taremi. In panchina 6,5 a Inzaghi che porta a casa una partita più complicata del previsto.

Nel Como 6,5 a Goldaniga, Fadera, Paz e a Fabregas il cui Como resta pericoloso anche quando l'Inter passa. Giua, arbitro dell'incontro, è da 5,5: errori e confusione.