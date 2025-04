Brutte pagelle per l'Inter su Tuttosport. Si parte già con il 5 a Josep Martinez: nulla da fare su primo e terzo gol, toppa l'uscita sul secondo. Malissimo anche De Vrij, altro 5: si fa sfuggire Jovic sullo 0-2 e anche sul terzo gol è in ritardo. Stesso voto a Bastoni, tra i nerazzurri in riserva. In difesa si salva solo Bisseck, 6,5, chiude ogni varco almeno fino allo 0-3.

Voto 5,5 per Darmian, anch'egli tra i più stanchi: ha spazio ma non gamba per affondare. Sufficiente Barella: con lui in campo, Reijnders si vede meno. Altro 5,5 per Asllani, a cui manca sempre il guizzo spacca partita, anche se interrompe alcune ripartenze. Brutto 5 per Mkhitaryan, impreciso anche nell'assist, 5,5 a Dimarco che non riesce a colpire tra Jimenez e Tomori.

In attacco 5 a Taremi, "molle", nonostante una buona torre per Lautaro, 5,5 al "Toro" che gioca in gstione e fallisce l'1-0. Tra i subentrato sv a Correa, due 5 a Frattesi e Calhanoglu, 5,5 ad Arnautovic che cicca un paio di opportunità. Sufficiente Zalewski che prova sempre il dribbling. Pagella da 5 per Inzaghi: non vince nemmeno un derby in stagione, deve trovare la chiave per rialzare la testa.

Nel Milan 6,5 a Maignan, Gabbia, Fofana, 7 a Jimenez e Reijnders, 8,5 a Jovic e 8 a Conceicao. Pagella da 6,5 per Doveri.