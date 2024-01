Ci sono solo due voti sotto il 6,5 nelle pagelle dell'Inter stilate da Tuttosport dopo il netto 3-0 imposto alla Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana: sono quelli di Alexis Sanchez e Stefan de Vrij, subentrati a fine partita. L'altra eccezione è Yann Sommer, ingiudicabile perché non compie nemmeno una parata ma funge da "libero in appoggio per la costruzione dal basso".

Tra i tanti giudizi superpositivi dei colleghi torinesi, spiccano i 7,5 a Barella (Indiavolato, in grande forma), Calhanoglu (Regia bassa, perfetto dal dischetto), Dimarco (Sfonda e mette il tacco che spiazza la difesa sull'1-0) e Thuram (decimo gol e mole di lavoro che fa la differenza).

Mezzo gradino sotto troviamo Bastoni, Frattesi (solito menù, entra e indice), Mkhitaryan e Lautaro, mentre gli altri strappano tutti il 6,5. Menzione speciale per il tecnico, Simone Inzaghi, il migliore con 8: "Il periodo opaco fra fine 2023 e inizio 2024 è alle spalle: la squadra vola, corre, ringhia, crea. Unico neo? Pure ieri doveva segnare più gol", si legge su TS.