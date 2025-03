Nelle pagelle di Tuttosport brillano alcuni interpreti, soprattutto grazie al gran primo tempo nerazzurro. Sommer prende 7: doveva far meglio sul gol, ma si riscatta con due grandi parate. Sufficiente Pavard che governa senza affanni l'area di competenza, mentre Acerbi è da 6,5: porta a casa anche lo scalpo di Lucca. Sufficienza anche per Carlos Augusto.

Voto 6 a Darmian, prestazione di sostanza, arruffone invece Zalewski (5,5) che lo sostituisce. A centrocampo tra i titolari tante ottime prestazioni. Sette in pagella per Frattesi, lo stesso a Dimarco che regala due assist. In regia Calhanoglu è da 6,5, tra chilometri macinati e cose buone, mentre Mkhitaryan prende addirittura 7,5 avviando le azioni dei due gol. Male, invece, i subentrati: 5 a Barella (che non legge il pericolo sulla rete di Solet) e ad Asllani con cui l'Inter perde le chiavi del centrocampo, nonché per Bisseck che sbaglia su Lucca e appare svagato.

In attacco 6 a Thuram, uragano nel primo e "gigione" nella ripresa, mentre Arnautovic è da 6,5, una certezza quando gioca titolare. Malissimo Correa, 4,5: con lui in campo l'Inter gioca in 10. Voto 6 a Inzaghi, le cui scelte iniziali (Arnautovic e Frattesi) vengono però ricambiate.

Nell'Udinese bene Solet: 6,5, nonostante l'errore all'inizio dell'azione dell'1-0. Chiffi, direttore di gara, prende 5,5: mancano le ammonizioni a Payero e Mkhitaryan e nel finale fatica a controllare la gara.