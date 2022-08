Anche Tuttosport premia con un pieno di sufficienze la prestazione dell'Inter contro lo Spezia. I 6 pieni sono per Handanovic, Skriniar ("Accolto con un’ovazione"), Brozovic, Gagliardini e Gosens, mentre il 6,5 è per De Vrij, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko e Correa. Premiati con un 7 in pagella Inzaghi, Dumfries e Lukaku, mentre Lautaro è il migliore: 7,5 perché "si muove molto e sfrutta gli spazi che gli crea Lukaku. Cerca il gol di destro, lo trova con un bellissimo sinistro, piede con cui poi si mangia l'immediato 2-0, ma è sempre pericoloso e nel vivo del gioco".