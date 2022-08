HANDANOVIC 5.5 Guarda il tiro di Okereke: oggettivamente poteva fare qualcosa.

SKRINIAR 6 Primo tempo senza slanci, Okereke è un cliente scomodo, anche se non corre rischi fino al 19’ della ripresa, quando svirgola un rinvio e concede un’occasione a Dessers, che lo grazia. Si rifà pochi minuti dopo salvando su Zanimacchia.

DE VRIJ 6 Concentrato, anche Dessers a volte lo anticipa.

DIMARCO 6 Torna nei tre con Bastoni a riposo per il derby, ma le indicazioni sono quelle di spingere e creare gioco. Davanti c'è, dietro a volte concede spazi. D’Ambrosio (27’ st) 6 Tranquillo.

DUMFRIES 6.5 Ha spazio e lo sfrutta, tant’è che vince nettamente il duello con l’Under21 Quagliata. Intelligente in occasione del 2-0 quando anziché crossare, appoggia teso rasoterra a Correa spiazzando la difesa. Bellanova (35’ st) 6 Esordio in nerazzurro con discrete discese.

BARELLA 7.5 Il gol è una perla, uno dei più belli di questo inizio di campionato per coordinazione e potenza. Rispetto alle prime gare si muove di più, scambiandosi di posizione con Calhanoglu. E’ protagonista anche sull’1-0 con la cavalcata che ribalta il campo e sul 3-0 con il lancio per Lautaro.

BROZOVIC 5.5 Alvini, come ormai tutti i tecnici avversari, gli piazza un uomo sulle spalle (Escalante). Il croato soffre la marcatura e si nota poco. Asllani (27’ st) 6 Applausi per molte giocate, ha il pubblico dalla sua.

CALHANOGLU 7 Parte forte, ha voglia e ruba subito tre palloni. Poi si dà alla fase offensiva e trova trame simili a quelle dalla passata stagione. Bello l’assist per Barella.

DARMIAN 6 Preferito a Gosens, non è propriamente a suo agio come a destra, ma cerca di fare il suo. Gosens (35’ st) sv.

DZEKO 6.5 Lampi di “vecchio” Edin: sponde e giocate di prima ad allargare il gioco; come sempre gli manca il killer istint sottoporta. Radu gli nega l’1-0, ma sul tap-in c’è il “Tucu”.

CORREA 6.5 Vivo e pimpante, anche se spesso non gli riesce la giocata. Sul gol è un rapace. Inzaghi lo toglie dopo 55 minuti, che al derby tocchi a lui? Martinez (10’ st) 6.5 Per venti minuti appare e scompare, poi ecco il 3-0, di forza e precisione.

ALL. INZAGHI 7 Sprazzi di Inter ’21-22 e il dubbio che la squadra senza Lukaku abbia ritrovato vecchie certezze, viene. Dietro ancora incertezze.