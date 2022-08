HANDANOVIC 6.5 Primo tempo da spettatore (unico tiro, debole, al 39'), la ripresa comincia male, ma il tiro era molto angolato. Poi (16') tiene viva l'Inter su Bistrovic.

SKRINIAR 6 Una sola sbavatura nel primo tempo. Nella ripresa galleggia. Correa (42' st) ng

DE VRIJ 6 Di fatto il secondo regista basso, non rischia su Ceesay che però lo beffa in avvio ripresa.

DIMARCO 7 Preferito a Bastoni, premia la fiducia avviando l'azione del primo gol.

DARMIAN 6.5 Fondamentale per dinamismo e lucido tempismo. Due esempi: perfetto l'incrocio all'assist sul primo gol, determinante la diagonale su Di Francesco. Dumfries (22' st) 7 Un guizzo che vale oro.

BARELLA 5 Meno dinamico del solito, fa da tutor a Darmian. Calcia malissimo.

BROZOVIC 5 Gli avversari ormai lo marcano praticamente a uomo e a lui tocca arretrare molto, cosicché la manovra dell'Inter si attorciglia. Bruciato sullo scatto da Ceesay. Mikhitaryan (12' st) 5 Non incide.

CALHANOGLU 5 Sparisce per lunghi tratti. Dzeko (22' st) 5

GOSENS 4.5 No, decisamente non è ancora quello dell'Atalanta. Oltre che nel dinamismo, pare in difficoltà anche a livello tattico: spesso fuori misura durante la dinamica della manovra. Bastoni (12' st) 6 Sta lì...

LUKAKU 5.5 Il gol è un gentile omaggio ricevuto, ma lui è al posto giusto. Non è ancora adeguatamente brillante negli spazi larghi e non riesce a fare la differenza nel mischione finale.

LAUTARO 5 Si innervosisce (dopo aver subito un fallo duro, ma da gioco di pallone eh...) e fa innervosire pure i compagni: cerca la vendetta ma si avvantaggia di una tutela arbitrale sproporzionata nei suoi confronti. E meglio farebbe ad affinare il dialogo con Lukaku.

ALL. INZAGHI 6 La prepara e la inizia nel modo migliore, poi la squadra si addormenta. La porta a casa solo grazie alla rosa extra large. Ma non può star tranquillo.