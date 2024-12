Pagelle con grandi elogi per l'Inter su Tuttosport dopo il 6-0 rifilato alla Lazio. Sommer si ferma al 6, già a partire da Bisseck piovono i 6,5, che il tedesco condivide con il subentrato Darmian. De Vrij ("mette i tappi nelle orecchie e gioca alla grande") e Bastoni salgono al 7, insieme a Carlos Augusto, Dumfries addirittura all'8: l'attaccante più pericoloso già nel primo tempo.

Benissimo anche Barella, 7,5, con il punto esclamativo del gol straordinario (6 a Zielinski che lo sostituisce). Anche Calhanoglu è da 7,5, col rigore e un assist per Barella. Sufficienza ad Asllani, mentre Mkhitaryan "gioca da professore" e prende anche lui un bel 7. Ancora a segno Dimarco, 7,5 con un altro diamante per lo 0-2. Non giudicabile Buchanan.

In attacco 6 a Lautaro e 7 a Thuram. Voto 8 a Inzaghi, che prepara benissimo la partita punendo le lacune della Lazio.

Tra i biancocelesti piovono insufficienze gravi in difesa, con 4 a Marusic e 4,5 a Patric e Nuno Tavares, strapazzato da Dumfries. Voto 4,5 anche per Pedro, Noslin e Baroni. Direzione impeccabile per Chiffi, che su Tuttosport prende 6,5.