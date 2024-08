Darmian migliore in campo anche per Tuttosport. L'esterno di Inzaghi (6,5) ottiene un ottimo 7,5 in pagella: "Apre le marcature facendosi trovare al posto giusto al momento giusto, poi si esibisce in una partita perfetta, con scatti da ventenne e diagonali puntualissime".

Alle sue spalle, con 6,5, oltre al tecnico, ci sono Bastoni, Barella, Calhanoglu e Dimarco. Sufficienti tutti gli altri. Senza voto, nonostante i 24 minuti giocati, Frattesi, Dumfries e Carlos Augusto. Invece arriva il 6 per Arnautovic e Asllani che hanno giocato meno...