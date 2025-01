Le pagelle di Inter-Atalanta evidenziano l'ottima prestazione della squadra di Inzaghi. Si mette in luce anche Sommer, 7 in pagella con il doppio miracolo in pochi secondi su Djimsiti e Lookman.

In difesa 6,5 per Bisseck, prende ogni pallone di testa in entrambe le aree. Stesso voto per De Vrij, un punto di riferimento, e Bastoni, che sale di tono col trascorrere della gara. Bene dalla panchina Carlos Augusto, altro 6,5.

A centrocampo Dumfries strappa 8, "ammazza" l'Atalanta con una doppietta. Voto 6,5 per Barella, mentre Calhanoglu è da 7, pericoloso sui piazzati e fondamentale difensivamente. Solo 5,5 per Asllani, più statico del regista turco. Mkhitaryan prende un altro bel voto, 6,5, pur alternando errori di precisione a idee geniali. Solo 6 per Dimarco, meglio nella ripresa, e per il sostituto Darmian.

Sufficienza in attacco per Thuram, che parte forte e poi lascia nell'intervallo. Per Taremi è un 5,5, grande movimento ma poca cattiveria e presenza negli ultimi venti metri. Brutto 4 per Lautaro, che gioca bene ma fallisce tre chance più che ghiotte. In panchina Inzaghi da 6,5, coglie una meritata finale.

Nell'Atalanta, Carnesecchi da 7, ma anche diversi 5 (Hien, Scalvini, Samardzic e anche Gasperini). Voto 6 per Chiffi, le cui scelte importanti sono corrette: da Ruggeri-Dumfries alla "spintina2 su Scalvini sul gol, pur non essendoci il corner dell'1-0.