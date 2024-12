Il migliore in campo nelle pagelle della Gazzetta dello Sport è Mkhitaryan (7,5): "Due assist, uno per Dimarco e uno pro Barella. Il secondo è un lancio strepitoso, da giocatore stellato. Prestazione lussureggiante per tecnica e intelligenza". Stessa valutazione per Dimarco: "Per 45 minuti rende l’Inter alata. Martella il Parma con cross e tiri, finché non trova il varco giusto: più del tiro-gol resta negli occhi lo stop di tacco a saltare Man".

Ancora bocciato Lautaro (5), peggiore tra gli interisti: "Aiuto, si è rimpicciolita la porta. Lautaro non segna più, preda della sindrome del gol mancante. Due le reti divorate, la prima clamorosa, a porta spalancata". Dietro la lavagna anche De Vrij (5,5): "Bravo come al solito fino agli attimi fatali dell’azione che porta all’autorete di Darmian: preso in controtempo, arranca su Hernani e non fa una gran figura".

Dirige Inzaghi (7): "Zero turnover con vista Champions, dimostrazione di quanto tenga allo scudetto. Inter dominante sempre. Il pelo nell’uovo: l’azione che porta all’autogol".

Per il resto, 7 a Barella e Thuram; 6,5 a Bisseck, Bastoni, Dumfries e Correa; sufficienti Sommer e Asllani; 5,5 Buchanan e Darmian; senza voto Palacios.