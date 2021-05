E' un'Inter da 7, secondo la Gazzetta dello Sport, quella che ieri ha chiuso il campionato da campione d'Italia in bellezza sommergendo di gol l'Udinese. Nel 5-1 finale il migliore in campo è Lautaro Martinez, voto 7: "Nota di demerito perché si fa irretire da Becao, ma regala un'altra prestazione da attaccante a tutto tondo". Allo stesso piano del Toro, anche Eriksen, Young e Perisic, autori di un gol a testa; mezzo voto sotto ecco Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Vecino, Sanchez, Lukaku. Sufficienza piena a Padelli, D'Ambrosio, Gagliardini e Sensi. Pinamonti, infine, è l'unica nota stonata del pomeriggio di gloria nerazzurro (5,5): zero conclusioni e 12 palle perse. Forse non è da Inter".

