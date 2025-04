L'Inter fa fuori il Bayern e la Gazzetta dello Sport elegge il capitano come migliore in campo. Lautaro (8): "E quando tutto sembra buio, eccolo sbucare nella sua comfort zone, l’area di rigore, per l’1-1. Protezione del pallone ai limiti dell’eccellenza".

Stessa valutazione per l'altro marcatore, Pavard (8): "E poi dici il calcio. Aspetta da una vita il primo gol con l’Inter, eccolo qui, nella sera più importante e contro la sua ex squadra. Perfetto su Sané, salva su Olise".

Dietro il Toro e il francese, c'è l'ormai solito Bastoni (7,5): "Il salvataggio su Olise in avvio è quello del timing di un grande difensore. L’unico avversario in grado di stenderlo sono i crampi. E con il sinistro, quando c’è da spazzare, si fa".

Molto bene anche Mkhitaryan (7,5): "Ditegli di non smettere, neppure per scherzo. Ma no quest’anno, neppure nel 2026. Fenomenale per qualità, continuità e letture delle situazioni: che giocatore".

La rosea dà 7 ad Acerbi e Thuram. Il 6,5 è per Sommer, Calhanoglu, Darmian, Barella e Carlos Augusto. Due bocciati: Dimarco e Taremi con 5,5.

Senza voto Bisseck e Frattesi. Ottimo Inzaghi (8): "La tattica, certo. Ma quel che più conta è come ha trasmesso alla squadra la capacità di prendersi le partite in tutti i modi possibili".