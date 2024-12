Voti alti per i nerazzurri dopo il rumoroso 6-0 in casa della Lazio. La Gazzetta dello Sport concede la palma del migliore in campo a Dumfries (8): "La miglior partita da quando ha il nerazzurro addosso. Un gol, un rigore procurato, un assist, una sensazione di strapotere fisico e tecnico proprio contro Tavares: buon Natale, Denzel".

Sullo stesso livello c'è Barella (8): "Da subito sintonizzato, pure in avvio. Vuole il gol, lo chiede a Lautaro, poi se lo prende ed è un gioiello, preparato con uno stop da favola".

Segnali di risveglio dal capitano Lautaro (6,5): "Non trova il gol, non va praticamente al tiro. Ma è in crescita, si vede da come si muove. E pure da una giocata delle sue, un’apertura di esterno che strappa applausi".

Ovviamente grandi meriti a ​Inzaghi (8): "Non sa cosa sia la pressione. Quasi ci gioca su, appoggia i piedi come fosse un trampolino e poi decolla. Questa serata è figlia della gestione psicofisica dei primi quattro mesi di stagione".

Per il resto, 7,5 a Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan e Thuram; 7 a De Vrij, Bastoni e Carlos Augusto; 6 a Bisseck, Sommer, Zielinski, Asllani e Darmian. Senza voto Buchanan.