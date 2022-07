6,5 Lukaku Tre teste uguale gol: bentornato Romelu. La gamba ancora risponde così così, si capisce da qualche allungo non "definitivo". Alla terza occasione di testa trova la prima rete in precampionato.

6 D'Ambrosio Lotta come in una finale di Champions.

6,5 Lautaro Non è serata per il gol, nonostante due chance grandi così. Ma lo stop e l'assist con l'esterno per Barella sono sprecate per una serata simile.

6 Darmian Ancora da terzo centrale, ormai una costante di questa stagione.

6 Mkhitaryan Due palloni dei suoi, ha calcio in testa.

6,5 Skriniar Chiude in scivolata e si carica: vale come un nuovo inizio?

6 Dzeko Pochi palloni giocabili.

6,5 Correa Spunti pochi, per la verità.

6 Bellanova Fotocopia di Dumfries, ha tempo per crescere.

6 Gagliardini Minuti da precampionato.

6 Asllani Un lancio per Bellanova strappa applausi.

6 Gosens Venti minuti totali e un mezzo spunto.

6 Inzaghi (Allenatore) Sta costruendo un'Inter diversa e si vede. Sta shakerando la squadra dello scorso anno con una su misura per Lukaku. La trazione è un po' troppo anteriore. Ma c'è tempo per registrare tutto.