Ottima prova dell'Inter, che fa fuori l'Atalanta e vola in semifinale di coppa. Che sia stata una serata positiva viene certificato anche dalle pagelle della Gazzetta dello Sport.

Darmian migliore in campo (7,5): autore del gol decisivo e non solo. Per lui prestazione totale. E 7,5 anche per Calhanoglu, cervello instancabile della squadra. La rosea poi dà 7 a De Vrij e Lautaro, mentre sono diversi i 6 (Acerbi, Dumfries, D'Ambrosio, Barella, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku, Dimarco, Dzeko e Asllani). Solo un bocciato, anche un po' a sorpresa: 5,5 a Onana per un'uscita considerata sbagliata.