In un'Italia deludente, frenata dalla Macedonia del Nord all'esordio di Spalletti in panchina, si salvano in pochi. Il migliore è Barella secondo la Gazzetta dello Sport, ma anche gli altri due interisti impiegati non sfigurano.

6 Bastoni - La sua gara andrebbe giudicata in un altro contesto. Se la cava, è sempre in anticipo, dà una mano in fase d’impostazione, ma è coinvolto anche lui nel terribile finale

6 Dimarco - Un tempo notevole: spinta, incroci, cross, tutto ciò che si chiede a un esterno-regista. Poi un secondo in riserva fino al cambio. Un errore: passa invece di tirare

6,5 Barella - Quello più decisivo e l’ultimo ad arrendersi. Due lanci da trequartista per Dimarco e Tonali, una spinta continua, il gran tiro sulla traversa da cui nasce il gol di Immobile. Però serve in versione “incursore”