Una prestazione positiva dell'Inter, che ha sofferto pochissimo al cospetto della capolista Napoli, ma che non è riuscita a concretizzare la superiorità mostrata in campo.

Si erge su tutti, nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, il "solito" Acerbi. Solito nel senso che ormai ha abituato a performare in modo eccezionale contro i temuti centravanti avversari. La rosea lo premia con un 7,5: "Come un anno fa: Lukaku cancellato. Dominatore assoluto, esalta e si esalta. Leader vero, vicino pure al gol. E sì che l’ultimo Inter-Napoli non era un gran ricordo…".

Da contraltare il capitano Lautaro: per lui un misero 4,5. "Mai visto, così giù di corda. Fuori partita, specie sul piano fisico. Sbaglia una conclusione di prima, nella ripresa – scottato – tenta il controllo: fallito pure quello".

Bene Barella (7), così come Bastoni e Dimarco (6,5). Sufficienti Sommer, Pavard, Calhanoglu (croce e delizia), Zielinski e Darmian. Oltre a Lautaro, bocciati (ma col 5,5) Mkhitaryan, Thuram e Dumfries. Senza voto Arnautovic, Taremi e De Vrij entrati nel finale.