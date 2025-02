L'Inter spreca troppo e alla fine viene punita dalla Juventus. Le pagelle del Corriere dello Sport raccontano soprattutto il problema in attacco per i campioni d'Italia.

S. Inzaghi (all.) 5 Spreca la chance si sorpasso al Napoli con un altro flop negli scontri diretti. La colpa di non aver concretizzato la supremazia del primo tempo.

Sommer 6,5 Reattivo nel primo tempio contro Nico e Conceiçao. Ma il portoghese gli fa male nella ripresa.

Pavard 6 Intuisce il pericolo e fa muro su Kolo Muani davanti a Sommer. Copre le spalle a Dumfries.

Acerbi 6,5 Mestiere, esperienza e furbizia: ma Kolo Muani è comunque uno dei clienti più difficili.

A. Bastoni 6 Si fa sentire nella trequarti offensiva, ma in rifinitura non riesce a essere preciso. Sempre molto alto, così corre qualche rischio.

Carlos Augusto (17’ st) 5,5 E’ suo l’ultimo tocco che fa recapitare il pallone sui piedi di Conceiçao.

Dumfries 7 Nel primo tempo affonda a suo piacimento sulla destra, senza trovare quasi mai opposizione, se non del palo… Rallenta dopo l’intervallo. Toglie un gol a Koopmeiners.

Barella 5 Accompagna gli assalti di Dumfries. Ma sono troppe le scelte sbagliate.

Calhanoglu 5,5 Rischia in avvio scivolando e perdendo palla. Continua a mancargli pulizia in regia.

Zielinski (35’ st) sv Ci prova da fuori, ma viene murato.

Mkhitaryan 6 Lavora sia in fase di costruzione sia nei ripiegamenti.

Correa (35’ st) sv Carta della disperazione.

Dimarco 5,5 Sempre proiettato in avanti. Solo che la sua “catapulta” non è ben calibrata.

Zalewski (17’ st) 6 Qualche scintilla appena entrato. Ma accendono solo fuochi di paglia.

Taremi 4,5 Deludente soprattutto come atteggiamento. Sbuca all’improvviso e si inventa una spettacolare rovesciata. E’ l’unico guizzo. E quando spreca malamente un contropiede la sua gara finisce.

Thuram (17’ st) 5,5 Corsa e movimenti non sono fluidi.

L. Martinez 5 Partecipa allo sviluppo della manovra, dà anche una mano dietro. Ma è troppo precipitoso nelle conclusioni, tanto da far ricordare il Toro della prima parte di stagione. Eppure un paio erano perfino comode.