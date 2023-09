Voti ovviamente striminziti quelli del Corriere dello Sport per l'Inter che esce comunque con un punto dal campo della Real Sociedad dopo una serata opaca.

S. Inzaghi (all.) 6 Da vice-campione d’Europa cade nel trappolone spagnolo della Real Sociedad: l’Inter salva la pelle, ma quanta fatica.

Sommer 7 Salvato dal palo, ma il sinistro di Mendez è imprendibile. L’Inter barcolla, lui la mette al sicuro due volte nel secondo tempo sulla punizione di Mendez e su Oyarzabal.

Pavard 6 Anche lui travolto dagli imbarazzi del primo tempo interista ma riesce a riprendersi.

De Vrij 6 Barrenetxea fa girare la testa pure al centrale olandese, l’impeto della Real Sociedad non lo risparmia. Passata la sfuriata iniziale, ritrova la rotta.

Acerbi (31’ st) 6 Pochi rischi nel finale in cui l’Inter attacca.

Bastoni 4,5 Errore fatale, anzi madornale: troppa supponenza e la Real Sociedad non perdona con l’1-0.

Dimarco (10’ st) 6 I suoi compiti da “braccetto” nella linea difensiva sono figli del risultato e di una rincorsa obbligata.

Dumfries 5 La doppia fase è complicata, in una serata del genere. Azzarda solo qualche sprint a destra, il resto sono preoccupazioni dal suo lato. Molta sofferenza per l’olandese.

Barella 5,5 Subito un’entrata ruvida su Barrenetxea, segno delle difficoltà iniziali e dello spauracchio interista nell’occasione. Giusta la correzione arbitrale nel secondo tempo: su Mendez non è da espulsione. Ma il folletto interista fatica comunque a salire di tono.

Asllani 5,5 Inserito in un contesto delicato: Inzaghi vuole da lui immediata profondità una volta conquistato il pallone. Poi il cambio è nell’aria, non solo per il giallo rimediato dopo l’intervento su Merino.

Frattesi (10’ st) 6,5 L’onda lunga del derby, con l’assist per Lautaro.

Mkhitaryan 5 La ricerca di razionalità, nella sua partita, sbatte contro i problemi dell’Inter nel fare il proprio gioco. Poche idee, un giallo a carico e la sostituzione come logica conseguenza.

Sanchez (25’ st) 6 Qualche spunto nel dare linfa alla spinta propulsiva dell’Inter che deve rimontare.

Carlos Augusto 6 Il primo pallone lo gioca a destra, poi dalla sua parte passa poco o nulla. Pescato in fuorigioco, anche se millimetrico, quando manda in gol Thuram. Ma la sua partita sale di livello.

Arnautovic 5 Si avvita su se stesso, anche perché la manovra interista è poco lucida. È il primo a essere cambiato, perché non crea nulla.

Thuram (10’ st) 6 La verve del francese per scuotere l’Inter quando la Real Sociedad arretra. La sua zampata c’è, peccato per il fuorigioco di Carlos Augusto in partenza.

L. Martinez 7 Nulla di che al quarto d’ora, di testa, ma è il primo a provarci. Poca lucidità all’inizio, il suo però è l’unico tiro interista per un’ora: segno tangibile dei problemi in zona-gol. Ma il Toro è questo, spietato come pochi. Un derby senza gol bastava e avanzava, stavolta l’argentino esulta in proprio. E salva l’Inter da brutto avvio di girone, anche se fino al guizzo del pari è tra i peggiori.