Così come per la Gazzetta dello Sport, anche per il Corriere dello Sport sono Milan Skriniar e Stefan de Vrij gli unici bocciati dell'Inter che eri ha sbancato il Gewiss Stadium battendo 3-2 l'Atalanta. Lo slovacco prende 5,5 "perché in due corner perde la marcatura di Palomino", mentre l'olandese è il peggiore dei nerazzurri (voto 5) dopo aver commesso 'l'ennesimo errore di una stagione opaca" con il tackle 'senza senso' su Zapata.

Gli applausi più rumorosi li strappa, ovviamente, Edin Dzeko (7,5): "Non c’è Lukaku? Ci pensa Big Edin, firmando una doppietta decisiva. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: meglio di così…", si legge nella valutazione dei colleghi del quotidiano romano. Riesce a distinguersi anche Calhanoglu, premiato con un 7: "Sempre in controllo della situazione, anche quanto l’Atalanta è più aggressiva. E’ il fulcro della manovra, poi nel finale torna mezzala".

Bene anche Onana,, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez (6,5), sufficienza piena per tutti gli altri.