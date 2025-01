Anche il Corsport non può fare altro che premiare Lautaro come migliore in campo dopo una prova davvero convincente, oltre a un gol di pregevole fattura. L'Inter vince 3-1 sull'Empoli, ma qualche insufficienza spunta lo stesso.

S. Inzaghi (all.) 6,5 (Squalificato, in panchina Farris). Lo sostituisce il vice, che vince sempre. L’Inter sblocca con pazienza e con un gran colpo di Lautaro, questa volta non si disorienta quando Esposito riapre la partita. La rincorsa continua.

Sommer 6 Praticamente inoperoso, non può nulla sul tiro di Esposito. Sbaglia un solo appoggio con i piedi.

Pavard 6 Si propone molto sul lato destro, senza, però, mettere troppo scompiglio nella difesa empolese.

Darmian (40’ st) 6,5 Avvia lui l’azione del 3-1. Buon ingresso.

De Vrij 6 Vince ogni tipo di duello con Colombo: di fisico, di testa, di anticipo. Un po’ fermo su Esposito sul gol del 2-1.

Carlos Augusto 6 Prestazione ordinata. Non è Bastoni, quindi non si vedono né grandi discese né le palle paraboliche in area di rigore.

Dumfries 7 L’olandese è in un periodo di gran forma: seconda rete consecutiva con uno stacco perentorio in terzo tempo. Fiducia, tanta.

Barella 7 Suona la carica ad inizio ripresa sollecitando i compagni nell’alzare il ritmo e l’intensità: poco dopo, l’Inter segna. Propizia l’azione del 3-1.

Asllani 6,5 Due bei lanci per Pavard e Lautaro, non sfruttati. Bella la parabola per il corner per Dumfries: assist all’attivo.

Zielinski 5,5 La tecnica è superiore a tutto il resto della compagnia, il ritmo e il dinamismo meno. Fa il compitino senza incidere.

Mkhitaryan (24’ st) 6 Entra senza squilli.

Dimarco 5,5 Limitato bene dai terzini toscani. I suoi cross tagliati non si vedono mai ed è anche meno intraprendente nei movimenti.

Bastoni (32’ st) sv

Lautaro Martinez 7,5 Colpito duramente al ginocchio a inizio gara, rientra in campo e le prime cose che fa, ancora zoppicante, sono un pressing feroce e una rovesciata. Atteggiamento da capitano. E la partita la spacca lui, non a caso.

Arnautovic (32’ st) 6,5 Al gol di Thuram tutti festeggiano lui per l’assist: è uomo squadra.

Taremi 5,5 Lotta, corre e prende tante botte. In area, però, si vede poco. Anzi mai.

M. Thuram (24’ st) 6,5 Entra, segna e avvicina Retegui: meglio di così...