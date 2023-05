Pagelle molto ma molto contenute quelle del Corriere dello Sport per gli interisti dopo il 3-2 all'Atalanta di ieri sera. Spicca l'8 a Lautaro.

S. Inzaghi (all.) 7 Altra missione portata a termine. Biglietto in tasca per l’Europa che conta, oltre alla mente sgombra da altre preoccupazioni in vista della finalissima di Istanbul.

Onana 6 Attento sui tentativi di Hojlund e Koopmeiners. Vittima della sfortuna in occasione dell’autogol durante il recupero.

D’Ambrosio 5,5 Grave liscio quando l’Atalanta accorcia nel primo tempo. Nella sua serata ci sono altre sbavature, poi nel finale esce ammaccato prima del tempo.

Darmian (37’ st) sv

Acerbi 6,5 Deve contenere la voglia di fare di Hojlund, ma si arrangia bene con l’esperienza.

Bastoni 6,5 Raccoglie consensi quando si concede qualche uscita palla al piede e a testa alta.

De Vrij (36’ st) 6 Interviene nell’assalto finale dei bergamaschi.

Dumfries 6 Pochi spunti degni di nota, diversi fraintendimenti con i compagni.

Barella 7 Quando riesce a divincolarsi dalla marcatura altrui, insacca al volo di potenza. Il suo match nasce bene e non rallenta per tutta la serata.

Asllani (36’ st) 6 Poco dopo l’ingresso in campo sfiora il poker con un tiro da fuori.

Brozovic 6,5 Generoso nell’assist a Lautaro davanti al portiere. Si esibisce anche in qualche recupero prezioso.

Calhanoglu 6,5 Ci va vicino su punizione e da fuori, dopo che un gol gli era già stato annullato per fuorigioco. In mezzo riordina quando c’è da rimettere le cose a posto.

Dimarco 6 Raramente punta Maehle per provare ad arrivare al cross. Esce per rifiatare, soprattutto in vista della finale di Chapions, dopo le ultime fatiche.

Gosens (25’ st) 6 Senza demeritare, presidia la sua fascia con il match ancora in bilico.

Lukaku 7,5 Gli bastano quaranta secondi per andare a segno per la quarta partita di fila in campionato. Un altro chiaro segnale per la candidatura verso Istanbul, con annesso colpo di genio nell’azione che porta al tris.

Dzeko (36’ st) sv

L. Martinez 8 L’intesa con Lukaku è una garanzia di vecchia data. Gli dà una rinfrescata in occasione del gol che sblocca il match e nel finale chiude la faccenda a porta vuota. Oltre ai singoli prodigi c’è la solita grande prestazione.