Frattesi una spanna su tutti. In una serata in cui i nerazzurri hanno dominato l'avversario, non apparendo comunque brillanti come in altre occasioni, in pieno recupero decide la zampata dell'ex Sassuolo che, nelle pagelle del Corsport, si merita il 7: altro gol pesante dalla panchina.

Sul 6,5 si attestano Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro, mentre si fermano al 6 i vari Pavard, Carlos Augusto, Darmian, Barella, Calhanoglu e Sanchez. Quattro le insufficienze: 5,5 per Sommer, Acerbi, Dumfries e Thuram. Senza voto Buchanan e Arnautovic.

Promosso Inzaghi: 6,5 nonostante l'Inter faccia più fatica del solito.