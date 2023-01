S. Inzaghi (all.) 5,5 L’approccio è buono ma il gol di Ciurria arriva quando l’Inter sta ancora festeggiando il vantaggio di Darmian. Nel finale sono discutibili anche i suoi cambi.

Onana 5,5 Non ha colpe sul gol di Ciurria, attraversa il resto della prima parte da spettatore. Para una conclusione di Pablo Marí, non convince del tutto sull’autogol di Dumfries.

Skriniar 6 Quando Mota Carvalho lo punta ha il suo bel daffare, su ogni pallone lotta come un dannato.

Acerbi 5,5 Segna di testa il gol del 3-1 ma gli viene ingiustamente tolto. Dà le spalle sul gol di Ciurria e questo è un movimento che nel calcio non va fatto.

A. Bastoni 6 Mette in mezzo il pallone per il gol di Darmian, non ha colpe particolari sul gol di Ciurria.

Darmian 6,5 Prima impegna Di Gregorio ma è in posizione di fuorigioco, poi lo beffa su un pallone messo in mezzo da Bastoni. Anche nel secondo tempo sa essere molto pericoloso quando sale sul binario di sua competenza.

Dumfries (35’ st) 5 Tradisce Onana e l’Inter con un autogol che regala il pareggio al Monza.

Barella 5,5 Non è in una serata brillante, non avendo forse recuperato del tutto dalla battaglia contro il Napoli. Esce anche dolorante.

Gagliardini (18’ st) 5 Male.

Calhanoglu 5,5 La solita regia, ma non è al meglio delle condizioni fisiche e Inzaghi lo sostituisce con Asllani.

Asllani (10’ st) 5,5 Troppo leggero.

Mkhitaryan 5 Ha la colpa di non aver visto l’inserimento di Ciurria sul gol del pari del Monza, al di là di ciò la sua gestione della palla è di qualità. Dei 5 centrocampisti è l’unico che resta in campo fino al termine della partita. Perde il pallone sul gol del pari del Monza.

Dimarco 6,5 Sale con grande continuità e con il suo piedino sinistro benedetto fa cadere nell’area di Di Gregorio più di un pallone avvelenato.

Gosens (35’ st) sv Si fa vedere poco.

Dzeko 5,5 Di lavoro ne fa tanto, ma di pericoli veri e propri non ne crea.

Lukaku (10’ st) 4,5 Un disastro, non è in buone condizioni fisiche.

Lautaro 6,5 Il solito cobra in area di rigore, Pablo Marí si addormenta e lui lo morde. Nel finale colpisce un palo con un tiro a giro.