Voti alti sul Corriere dello Sport per i nerazzurri dopo l'ennesimo successo netto in trasferta. Spicca il 7 per De Vrij, Barella migliore in campo. Nessuno sotto il 6.

S. Inzaghi (all.) 7 Quinta vittoria consecutiva in campionato. Basta alzare appena i giri del motore e sfonda. Poi è solo gestione, da grande squadra.

Sommer 6,5 Un altro clean-sheet, il nono in campionato. Poco lavoro da sbrigare, ma l’uscita su Piccoli è tanto puntuale quanto decisiva.

Bisseck 6,5 Alterna letture eccellenti a qualche sbavatura in marcatura. Nel secondo tempo non fa passare nulla.

De Vrij 7 Lasciato da solo contro Piccoli, con senso della posizione e scelta di tempo, ne spegne ogni ardore.

A.Bastoni 7 Più fortunata che voluta la traiettoria del colpo di testa per il vantaggio nerazzurro. Ma della catena di sinistra è comunque il più attivo e produttivo

Dumfries 6 Ha davanti due avversari e solo raramente riesce a sfondare. Dietro, in ogni caso, non va mai in sofferenza.

Barella 7,5 Determinante con i due traversoni per i gol di Bastoni e Lautaro. Intelligente il primo, indirizzato sul secondo palo. Teso e insidioso il secondo, a centro area. Il più lucido in mediana.

Zielinski (28’ st) 6 Riposo per Barella e partita congelata.

Calhanoglu 6,5 Nel primo tempo ha spesso campo libero, ma non riesce a entrare nel gioco. Migliora nella ripresa, sigillando il successo dal dischetto.

Asllani (34’ st) sv Deve condurre in porto la gara.

Mkhitaryan 6 Usa troppo il fioretto, mentre contro Adopo servirebbe la sciabola. Mira da migliorare.

Frattesi (34’ st) sv Il tempo di rompere il fiato.

Dimarco 6 Più complicato del solito trovare lo spazio per andare sul fondo. Cross non sempre precisi, ma dietro non lascia spiragli.

Carlos Augusto (28’ st) 6 Entra quando il più è fatto.

M. Thuram 6 Costringe subito Scuffet al tuffo. Poi dà l’impressione di pensare troppo al gol di Lautaro. E con il passare dei minuti si spegne.

Taremi (34’ st) sv Un quasi assist per Lautaro.

L.Martinez 6,5 Digiuno spezzato dopo quasi due mesi. Ed è la notizia migliore della serata, dopo la vittoria. Certo quel gol mancato a porta vuota sembrava una maledizione. Significativo che, dopo la rete, sia diventato subito più sciolto.