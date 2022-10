È Hakan Calhanoglu il migliore in campo di Inter-Sampdoria, stando alle pagelle del Corriere dello Sport. Il turco strappa un 7,5 ("Sa sempre quello che deve fare e come farlo, ormai anche da geometra del centrocampo regala infinite garanzie"): è il voto più alto. A seguire ci sono i 7 di Inzaghi, De Vrij, Bastoni, Barella e Correa, mentre Onana, Dumfries, Mkhitaryan e Lautaro arrivano al 6,5. Sufficienza piena per tutti gli altri.