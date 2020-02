Niente sufficienza neanche nelle pagelle del Corriere dello Sport per Christian Eriksen, la cui ora di gioco è stata valutata con un 5,5. Bocciato anche l'altro nuovo acquisto Moses e il giovane Esposito. Positivi i voti degli altri giocatori protagonisti del 2-0 di Udine: svettano Lukaku (7,5) e De Vrij (7).

Padelli 6,5 Come previsto alla vigilia, prende il posto dell’infortunato Handanovic. Non gioca una partita ufficiale da un anno, una partita di campionato da tre. Riprende confidenza col ruolo con una buona parata su De Paul e da quel momento diventa sicuro. Zero reti: è un bel rientro.

Skriniar 6 Un solo errore (palla persa in uscita) con cui rischia di prendere gol. Per il resto, solita prestazione di sostanza.

De Vrij 7 Letture chiare di situazioni ingarbugliate, interventi precisi, mai un errore, un’incertezza. E’ il leader della difesa.

Bastoni 6,5 Esce dalla linea per aumentare il palleggio col suo docile sinistro. L’unico neo della sua partita è l’ammonizione che lo esclude dal derby. Moses 5,5 Prende una sola iniziativa ed è l’unica volta in cui Sema va in difficoltà. Poi soffre il fisico e la corsa del diretto avversario. D’Ambrosio (38’ st) sv

Vecino 6 Si presenta con la nota puntualità, e sempre senza palla, in area friulana. Non è fortunato nelle conclusioni.

Barella 6,5 Assente Brozovic, per un’ora fa il regista senza incantare, anche perché non è la solita Inter, col solito gioco e il solito modulo. Quando entra Brozovic, va sul centrosinistra per opporsi a De Paul e inserirsi: è suo l’assist per Lukaku.

Young 6 Stranamente timido, per 45’, davanti a Stryger Larsen, a suo merito la respinta sul tiro del danese. Sarebbe stato gol. Migliora nella ripresa. Eriksen 5,5 I problemi per il danese sono essenzialmente due: l’inevitabile scarsa conoscenza delle caratteristiche dei compagni e la novità del suo ruolo abituale, quello di trequartista puro, a cui l’Inter non è abituata. Sono le ragioni per cui l’ex Tottenham non incide. Brozovic (14’ st) 6 Sarà un caso, ma appena entra il croato e l’Inter torna al suo vecchio modulo, ecco il gol. Che nasce da un suo lancio. Dà sicurezza.

Esposito 5,5 Un tiro dopo 30”, qualche piroetta, ma soprattutto l’errore in avvio di ripresa: il regalo di Sema è un assist che non si può buttare. Sanchez (14’ st) 6,5 Cambia faccia all’attacco nerazzurro, lo rende più vivace, più brillante e si procura il rigore del 2-0. Con questa mezz’ora pone la sua candidatura a titolare nel derby.

R. Lukaku 7,5 Quando l’Inter non è brillante, la sostiene tenendo palla e favorendo la salita di tutta la squadra. Tanto lavoro per gli altri, poco per sé. Infatti il suo primo tiro in porta coincide con quello del gol, dopo oltre un’ora. Con le altre due conclusioni, sbaglia un gol fatto e trasforma il rigore. L’Inter è sua.

VIDEO - SEMPRE ROMELU! TRAMONTANA INCONTENIBILE