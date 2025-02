La proposta del calcio di rigore "one shot" avanzata da Pierluigi Collina in un'intervista a La Repubblica ha scatenato il dibattito. Cambierebbe non poco il regolamento sui penalty nei regolamentari: in pratica non ci sarebbe possibilità di ribattuta.

"Sono contrario. Io sono un tradizionalista, per me il nostro gioco era più bello prima. Ho già accettato con fatica l’ingresso della tecnologia, anche se ne capisco l’utilità. Ora spero proprio che non tocchino i rigori. Lì c’è la bravura di chi calcia, l’abilità di chi para e la prontezza di chi va sulla ribattuta per proteggere il suo portiere o per segnare. Perché mai l’azione dovrebbe finire con l’errore di chi calcia?", si chiede per esempio Massimo Oddo.

"Chi più bravo a pararli? Ce n’erano tanti, ai miei tempi. Handanovic ne parava parecchi. Come Abbiati. E poi Dida, Peruzzi. Mi facevano più paura quelli alti e quelli dotati di grande esplosività. Ma ero consapevole che tutti mi studiavano e sapevano che decidevo solo all’ultimo dove tirare. E allora anche loro ritardavano il più possibile il momento del tuffo. Una battaglia di nervi, insomma".