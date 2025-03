"Chi vince lo scudetto?". A domanda diretta posta da La Gazzetta dello Sport, Walter Novellino replica sottolineando l'importanza della giornata di oggi che vedrà il Napoli impegnato a Venezia e il big match tra Atalanta e Inter: "Molto dipende da oggi, giornata centrale, perché l’Inter con l’Atalanta rischia tantissimo. E se ci scappa il sorpasso, poi Conte non lo prendi più: al Napoli ha aggiunto quella “cazzimma” che nella passata stagione era sparita; mi ricordano, in certi atteggiamenti, il mio Venezia, quello che andava a Sant’Elena su un motoscafo che faceva sventolare la bandiera portata da Iachini. Eravamo come dei pirati: ecco, se l’immagine rende, Inzaghi si guardi dai pirati di Conte".